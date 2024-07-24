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        Haberler Bilgi Magazin Tosun Paşa filmi ne zaman, nerede çekildi? Tosun Paşa filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

        Tosun Paşa filmi ne zaman, nerede çekildi?

        Tosun Paşa filmi yeniden televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanırken filmin konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Tosun Paşa, Yeşilçam'ın en ünlü filmleri arasında yer alıyor. 1976 Kartal Tibet yapımı komedi filmi olan Tosun Paşa, hala 7'den 70'e herkesi ekran başına toplamaya devam ediyor. İşte Tosun Paşa hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 19:35 Güncelleme: 24.07.2024 - 19:35
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        Tosun Paşa filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yeniden televizyon ekranlarında gösteriliyor. Bu akşam yayınlanan Tosun Paşa filmi hakkında araştırmalar başladı. Peki, Tosun Paşa filmi kaç yılında, nerede çekildi? Tosun Paşa konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

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        TOSUN PAŞA NEREDE ÇEKİLDİ?

        Tosun Paşa filminin çekimleri İstanbul'da yapıldı. Tellioğulları ve Seferoğlulları'nın konakları Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı'dır. Filmin çöl sahneleri de Kilyos sahilinde çekildi.

        TOSUN PAŞA FİLMİNİN KONUSU

        Olay 19. yüzyıl Mısır'ında geçer. Tellioğlu ve Seferoğlu Aileleri, İskenderiye'nin en değerli yeri olan Yeşil Vadi için birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girerler. Vadinin kime ait olduğuna devlet görevlileri de karar veremezler. Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri Yeşil Vadi'yi ele geçirmek için İskenderiye'nin en büyük devlet memuru olan Daver Bey (Mete Sezer)'in kızı Leyla'yı (Müjde Ar) almak için kıyasıya bir mücadeleye girerler.

        Daver Bey, Leyla'yı Seferoğullarına vermeye karar verir. Bu durumda Tellioğulları daha büyük bir torpil için evin uşağı olan Şaban'ı (Kemal Sunal) Kahire sarayının en hatırı sayılır ve heybetli paşası olan Tosun Paşa olarak tanıtırlar. Tosun Paşa kılığındaki Şaban Tellioğlu Ailesinin en büyük oğlu Lütfü'nün (Şener Şen) yakın arkadaşı gibi davranıp, Yeşil Vadi ve Daver Bey'in kızı Leyla'yı Tellioğullarına kazandıracağına Leyla'ya kendisi aşık olur ve her şeyi eline yüzüne bulaştırır. Sonuçta işler Arap saçına döner ve en sonunda gerçek Tosun Paşa, Kahire sarayından çıkar, gelir.

        Gerçek Tosun Paşa, Yeşil Vadiye el koyar ve Daver Bey'in kızını da alır. Neticede bu olaydan ötürü kellelerini bile zor kurtaran Tellioğulları hayatta kaldıklarına bile şükreder bir hale gelirler. Herkesin gözünde suçlu Şaban olur. Halbuki Lütfü kendi kazdığı kuyuya düşmüş, esas Tosun Paşa'nın varlığını bir an için unutmuştur.

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        TOSUN PAŞA OYUNCULARI KİMLER_?

        Kemal Sunal - Şaban / Sahte Tosun Paşa

        Müjde Ar - Leyla

        Şener Şen - Lütfü

        Adile Naşit - Adile

        Ayşen Gruda - Zekiye

        Bilge Zobu - Merasim Kıtası Kumandanı

        Günfer Feray - Tellioğullarının kızı

        Zihni Göktay - Ruhi

        Ergin Orbey - Vehbi

        Oktar Durukan - Hakiki Tosun Paşa

        Akil Öztuna - Akil (Tellioğullarının Babası)

        İhsan Bilsev - Mülayim

        Tuncay Gürel - Bekir (küçük enişte)

        Oya Aydonat - Tellioğullarının kızı

        Filiz Toprak - Tellioğullarının kızı

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