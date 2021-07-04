"Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemi kurarak, binlerce kişiyi mağdur ettikten sonra 2018'de firar eden "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye getiriliyor. "Çiftlik Bank" sisteminin kurucusu Mehmet Aydın 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor. Okurlar merak ediyor: Tosuncuk kaç yaşında? Mehmet Aydın kimdir? Tosuncuk neden teslim oldu? İşte detaylar...

MEHMET AYDIN (TOSUNCUK) KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991'de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğdu. Aslen Espiyelidir. Fatih adında bir ağabeyi vardır. İlköğrenimini Bursa'da tamamladı. Bir dönem Egoman takma adıyla rap müzik yaptı. Ağustos 2016'da merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Çiftlik Bank adlı şirketi kurdu. 2017'de evlendiği eşi Sıla Soysal'dan Ocak 2018'de boşandı.

Mart 2018'de şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 130 bin üyesinden topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanan Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarıldı. Aydın, Ocak 2019'da Interpol'ün en çok arananlar listesine eklendi.

18 Nisan 2020'de Resmî Gazete'de yayımlanan infaz kararnamesi ile Çiftlikbank'ın kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın infaz indiriminden yararlanamayacağı söylendi. 30 Haziran 2021 tarihinde Sözcü gazetesine gönderdiği bir videoda teslim olacağını söylemiştir ve 1 Temmuz 2021 tarihinde Brezilya Sao Paulo'da Türkiye Büyükelçiliği'ne teslim olmuştur.

TOSUNCUK NEDEN TESLİM OLDU?

‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın, Brezilya’da Türk Konsolosluğu’na giderek teslim oldu. Daha önce video yayınlayıp “Kendi hür irademle teslim olacağım” diyen Tosuncuk’un kısa süre içinde Türkiye’ye iadesi bekleniyor.

Mehmet Aydın 500 milyon TL’yi aşkın parayla firar etmişti. SPK raporlarına göre 77 bini aşkın kişi mağdur olmuştu ve 511 milyon liralık vurgun vardı.

Üç yıldır ‘firari’ olan Aydın’ın nerede olduğuna dair farklı zamanlarda farklı iddialar ortaya atıldı. Ukrayna, Belarus, Arnavutluk, Tayland, Avustralya, Uruguay ve Brezilya bunlardan bazılarıydı. Mehmet Aydın gizemini korurken önceki gün Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde ortaya çıktı ve bu şehirdeki Türkiye Konsolosluğu’na teslim oldu. Teslim olmadan kısa süre önce yayınladığı videoda, ‘Ben de mağdurum’ dedi. Peki neden teslim oldu? Bu konuda çeşitli yorumlar var. Bu konudaki ilk değerlendirme ‘Parası bitti’ şeklinde. Hem saklanmak hem de alıştığı lüks yaşantıyı devam ettirmek için bol para harcamak zorunda kaldı. Bir süre sonra da bu külfeti kaldıramayacak hale geldi.

Bununla bağlantılı bir başka değerlendirme de firardayken yardım aldığı mafya gruplarının baskısından bunalmış olması. Aydın’ı takip eden güvenlik birimlerine göre, Aydın yakalanmamak için mafyavari gruplardan destek alıyordu. Bu gruplar bir taraftan onun saklanmasına yardım ederken diğer taraftan da peşine düşecek mafya gruplarına karşı da koruma sağlıyordu. Ayrıca Aydın bazı resmi görevlilere rüşvet de veriyordu. Bu durumun maliyeti ve beraberinde getirdiği stres de artık taşıyamadığı bir hale geldi. O yüzden çareyi teslim olmakta buldu.

Bir başka uzman değerlendirmesine göre de, Mehmet Aydın kaçırdığı paralarla bitcoin yatırımı yapıyordu. Zaten dosyada birlikte hareket ettiği adamlarının ifadelerinde ve diğer tespitlerde de Aydın’ın coin piyasasıyla yakından ilgili olduğu belirtiliyor. 18 Mart 2018’de yurtdışına çıktığında bir bitcoin 6 bin dolardı. Bir dönem 64 bin dolara kadar yükseldi. Aydın milyonlarca doları yurtdışına kaçırıp bitcoin’e yatırdıysa şimdi elinde kaçırdığı paradan kat kat fazlası var. Mağdurların parasını ödeyebilir.