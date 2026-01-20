Habertürk
        Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: AB Türkiye'ye çelik ürünlerini serbest bırakmalı

        Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: AB Türkiye'ye çelik ürünlerini serbest bırakmalı

        AB'nin çelik ithalatında tüm dünyaya yönelik kotaları düşürürken buna Türkiye'yi dahil etmesine tepki gösteren Tosyalı, "Bugün AB, çelik endüstrisinin sürdürülebilirliğini devam ettirmek istiyorsa Türkiye ve Cezayir gibi kendisine upstream üretim yapan ülkelere çelik ürünlerini serbest bırakmalı. Kendi downstream (ikincil) endüstrilerine ihtiyacı olan çelik bu ülkelerden karşılanmalı. Asya'dan özellikle Çin kaynaklı ithalattan AB'yi korumak için alınan tedbirler Türkiye için de uygulanıyor ama bu AB'nin çelik endüstrisinin geleceğini de baltalıyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 12:38 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:43
        Tosyalı'dan AB'ye "Türkiye'ye çelik kotasını kaldırın" çağrısı
        Tosyalı, İsviçre'nin Davos kasabasında bu yıl 56'ncısı düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantıları sırasında Türkiye ekonomisi ve küresel gelişmelere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

        Türkiye'nin enflasyonu düşürmek için uyguladığı ekonomi programının sonuçlarını aldığını dile getiren Tosyalı, "Geçtiğimiz haftalarda gerek Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek Bey gerek Merkez Bankası Başkanımız (Fatih Karahan) sunumlarında ve açıklamalarında artık enflasyonun kalıcılığını yitirdiğini ve aşağı doğru yönünü çevirdiğini söyledi. Zaten biz de hissetmeye başladık artık. Programın sonuçlarını önümüzdeki aylarda ve bu yılın tamamında hissederek gideceğiz gibi görünüyor" diye konuştu.

        "EN KÖTÜSÜ ÇOK GERİDE KALDI VE ARTIK ÖNÜMÜZE BAKIYORUZ"

        Tosyalı, Türkiye ekonomisinin "daha öngörülebilir" hale geldiğinin altını çizerek, "En kötüsü çok geride kaldı ve artık önümüze bakıyoruz. (Bunu ekonomideki) hareketlenmeden anlıyoruz. Kendi sektörümüzden olsun, iş insanı arkadaşlarımızla sohbetlerimizde de bunu değerlendiriyoruz. Faizlerin ve enflasyonun düşme eğiliminde olması bizi cesaretlendiriyor." ifadelerini kullandı.

        "AB, KENDİ ÇELİK ENDÜSTRİSİNİ BALTALIYOR"

        Fuat Tosyalı, çelik endüstrisinde Türkiye'nin en büyük üreticisi olduklarını ve şu an dünyada ilk 50 şirket arasında yer aldıklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıl dünyadaki bütün ihracatı kısıtlayıcı alınan önlemlere rağmen üretimde ve ihracatta rekor kırdık. Bu, önümüzdeki dönemde artarak gidecek. Yaptığımız yatırımlarla dünya sıralamasındaki yerimizi ilk 30'larda ve 20'lerde göreceğiz. Ülkemize, yer aldığımız coğrafyaya ve dinamiklerimize çok güveniyoruz.” şeklinde konuştu.

        AB'nin çelik ithalatında tüm dünyaya yönelik kotaları düşürürken buna Türkiye'yi dahil etmesine tepki gösteren Tosyalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "AB bu konuda çok hatalı kararlar alıyor. AB'nin asıl alması gereken karar, Türkiye ve Cezayir gibi AB için upstream (birincil) üretim yapan ülkelere bu kota uygulamasını kaldırmak. Bugün AB, çelik endüstrisinin sürdürülebilirliğini devam ettirmek istiyorsa Türkiye ve Cezayir gibi kendisine upstream üretim yapan ülkelere çelik ürünlerini serbest bırakmalı. Kendi downstream (ikincil) endüstrilerine ihtiyacı olan çelik bu ülkelerden karşılanmalı. Asya'dan özellikle Çin kaynaklı ithalattan AB'yi korumak için alınan tedbirler Türkiye için de uygulanıyor ama bu AB'nin çelik endüstrisinin geleceğini de baltalıyor."

        Tosyalı, Türk ve Cezayir'de üretilen düşük emisyonlu upstream çelik ürünlerine herhangi bir kota kısıtlaması olmaması gerektiğinin altını çizerek, AB'nin böylece kendi endüstrisini yeşil çelikle tanıştırabileceğini ifade etti.

        "ÇİN HAKİMİYETİ SEKTÖRDEKİ DENGESİZLİKLERİ DERİNLEŞTİRİYOR"

        Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı, küresel çelik sektörünün son 5 yıldır kalıcı nitelikte bir yapısal dönüşüm sürecine girdiğine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu.

        "Dünya ham çelik üretiminin yaklaşık yarısının tek başına Çin tarafından karşılanması, sektördeki dengesizlikleri derinleştirmeye devam ediyor. Bu kırılmanın temelinde, kronik kapasite fazlası, Çin kaynaklı ve sübvansiyonlarla desteklenen arz bolluğu, küresel talepteki zayıflama ve giderek sıkılaşan ticaret ve karbon politikaları yer alıyor. Bugün itibarıyla sektörde yaklaşık 680 milyon tonluk kapasite fazlası bulunurken bu miktar 2027'ye gelindiğinde 720 milyon tonun üzerine çıkabilir."

        Tosyalı, çelik sektörünün küresel ısınmanın ana aktörlerinden biri olduğunu belirterek, dünyada eski teknolojiye sahip ve yüksek emisyona yol açan çelik tesislerinin devletler tarafından desteklenmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

