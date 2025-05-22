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        Haberler Spor Diğer Tosyalı İskenderun Esk Avrupa Şampiyonu! - Diğer Haberleri

        Tosyalı İskenderun Esk Avrupa Şampiyonu!

        Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İtalya'da düzenlenen EuroCup 2026 Ön Eleme Turnuvası'nda tüm maçları kazanarak şampiyonluğa ulaştı ve gelecek sezon Avrupa'da bir üst ligde ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Takımımızın, Avrupa arenasında kazandığı şampiyonluk bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 10:03 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:03
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        Tosyalı İskenderun Esk Avrupa Şampiyonu!
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        Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) tarafından İtalya'nın Porto Torres kentinde düzenlenen EuroCup 2026 Ön Eleme Turnuvası’nda şampiyon oldu. Temsilcimiz, güçlü rakiplerini mağlup ederek turnuvayı 4’te 4 yaparak tamamladı ve EuroCup 2026’da ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

        A Grubu’nda mücadele eden Tosyalı İskenderun ESK, ilk maçında Fransız temsilcisi HSB Marseille’i 66-80, ikinci maçında İskoç ekibi Lothian Phoenix’i 80-41, üçüncü maçında ise İsviçre temsilcisi Rolling Rebels RCSG’yi 85-54 mağlup etti. Turnuvadaki son sınavında ev sahibi Asinara Abile ile karşılaşan takımımız, bu maçı da 77-31 gibi üstün bir skorla tamamlayarak eleme grubunu lider tamamladı.

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        ÖZGÜR VE MURATHAN TURNUVAYA DAMGA VURDU

        Turnuva sonunda Tosyalı İskenderun ESK Kaptanı Özgür Gürbulak, grubun en iyi 5’ine seçilerek önemli bir bireysel başarıya imza atarken, asist kategorisinde de zirvede yer aldı ve en fazla üçlük isabeti bulan oyuncu oldu. Takımın bir diğer önemli ismi Murathan Atik ise grubun en fazla sayı atan ve ribaunt alan sporcusu olmayı başardı.

        Tosyalı İskenderun ESK'nin EuroCup 2026 Ön Eleme Turnuvası’ndaki etkileyici performansını değerlendiren IWBF temsilcisi İvan Dabo, “Bu başarı, sadece kulüp için değil, Türk engelli spor camiası için de büyük önem taşımaktadır.” şeklinde konuştu. Ayrıca önümüzdeki dönemde önemli turnuvalardan birinin İskenderun’da düzenlenebileceğini açıkladı.

        TOSYALI: DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

        Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, elde edilen bu büyük başarı ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Sosyal sorumluluk anlayışımızın en önemli parçalarından biri spora ve sporcularımıza destek olmaktır. Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü’nün Avrupa arenasında kazandığı şampiyonluk bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu. Engelli bireylerin spora kazandırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Takımımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

        TÜRKİYE'DE ENGELLİ SPORUNUN ÖNCÜ KULÜBÜ

        1989 yılında kurulan İskenderun Engelliler Spor Kulübü Derneği, Türkiye’nin ilk federe engelli spor kulüplerinden biri olma özelliğini taşıyor. Tosyalı İskenderun ESK bugüne dek biri namağlup olmak üzere 2 Türkiye Şampiyonluğu ve KKTC’de gerçekleştirilen uluslararası turnuvalarda dereceler elde ederek Türk sporuna katkı sundu. Tosyalı Holding'in desteğiyle yeniden yapılanan İskenderun Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Türkiye’de engelli basketbol liginin kurulmasından bu yana engelsiz yaşama teşvik etme misyonunu sürdürmeyi hedefliyor.

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