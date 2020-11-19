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Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) ve Fransız petrol şirketi Total , NOC'un çıkardığı petrol miktarını yükseltmeyi ve Total'in Libya'daki yatırımlarını artırmayı görüştü.

NOC Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sunallah, Total'in Ortadoğu ve Kuzey Afrika keşif ve üretim departmanının başı Stephane Michel ile yaptığı toplantıda Libya'nın petrol üretiminin günlük 1.25 milyon varile çıktığını söyledi. Michel ise Total'in destek ve işbirliği sağlamaya hazır olduğuna vurgu yaptı.

Libya'nın petrol üretimi, Libya'nın doğusuna hakim olan Halife Haftar'a bağlı birliklerin ülkenin petrol ihracatını engelleyen sekiz aylık ablukayı Eylül'de kaldırması sonrasında istikrarlı bir şekilde artıyor.