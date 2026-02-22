Tottenham: 1 - Arsenal: 4 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasındaki Londra derbisinde Tottenham ile Arsenal kozlarını paylaştı.

Tottenham'ın ev sahipliğinde oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Arsenal oldu.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 32 ve 61. dakikalarda Eberechi Eze ile 47 ve 90+4'te Viktor Gyökeres attı. Tottenham'ın tek golünü ise 34. dakikada Kolo Muani kaydetti.

Bu sonuçla birlikte iki maç sonra kazanan lider Arsenal, puanını 61'e çıkardı. Ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıkan Tottenham ise 29 puanda kaldı.

İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Tottenham, Fulham'a konuk olacak. Arsenal, Chelsea'yle karşılaşacak.