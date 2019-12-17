Ligde oynadığı ilk maçında deplasmanda West Ham United´ı 3-2 ile geçmeyi başaran Moruinho ve öğrencileri, sonrasında iç sahada Bournemouth´u da aynı skorla mağlup etmişti. Mourinho, yeni takımıyla ilk mağlubiyetini ise geçtiğimiz sezon çalıştırdığı Manchester United karşısında yaşadı. Tottenham, bu mağlubiyetin ardından ligde Burnley´i 5-0, deplasmanda Wolverhampton´u ise 2-1´lik skorlarla geçmeyi başardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ´NDE 1 GALİBİYET, 1 MAĞLUBİYET

Jose Mourinholu Tottenham, devler arenasında ise çıktığı 2 maçta 3 puan alabildi. İç sahada 2-0 geriye düştüğü maçta 4-2 kazanmayı başardı. Tottenham, Mourinho ile çıktığı Şampiyonlar Ligi´ndeki maçlarda tek mağlubiyetini ise deplasmanda oynadığı Bayern Münih karşısında 3-1´lik skorla aldı.

DELE ALLI KENDİNİ BULDU

Mourinho´nun Tottenham´ın başına geçmesiyle birlikte takımın yıldız isimlerinden Dele Alli de kendini bulmaya başladı. Sezon başında 11 maçta forma giyen İngiliz futbolcu, bu maçlarda 2 gol 1 asist yapma başarısı göstermişti. Mourinho´nun gelmesiyle eski günlerine dönme sinyalleri veren Alli, 5 maçta takımına 4 gol, 3 asistlik katkı sağlamayı başardı.

SAVUNMA ALARM VERİYOR

İngiliz ekibinde Mourinho´nun gelmesiyle birlikte hücum anlamında sıkıntı yaşanmıyor. Mourinho döneminde çıktığı 7 maçta 20 gol atma başarısı gösteren Tottenham, asıl sıkıntıyı savunmada yaşıyor. Londora ekibi, Mourinho önderliğinde çıktığı 7 maçın sadece 1´inde kalesini gole kapatabildi. 7 maçta, 12 gol yiyen Tottenham´da devre arasında savunma hattına takviye yapılması bekleniyor.

ZEKİ ÇELİK, TOTTENHAM´IN RADARINDA

Çalıştırdığı takımlarda savunma disiplinine önem veren Mourinho´nun devre arası transfer döneminde milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik´i kadrosuna katması bekleniyor. Zeki Çelik ile geçtiğimiz yıl Lille´de çalışan Joao Sacramento, Tottenham´da Mourinho´nun yardımcısı olmuştu. Sacramento´nun Portekizli çalıştırıcıya Zeki Çelik´in transfer edilmesi yönünde Portekizli teknik adama tavsiyede bulunduğu öğrenildi.