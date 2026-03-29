Premier Lig takımlarından Tottenham'da Igor Tudor dönemi sona erdi.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, " Teknik Direktör Igor Tudor'un kulüpten derhal ayrılması konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varıldığını teyit ederiz. Tomislav Rogic ve Riccardo Ragnacci de sırasıyla Kaleci Antrenörü ve Fiziksel Antrenör görevlerinden ayrıldılar. Geçtiğimiz altı hafta boyunca yorulmadan çalışan Igor, Tomislav ve Riccardo'ya emekleri için teşekkür ederiz. Ayrıca Igor'un yakın zamanda yaşadığı acıyı da anlıyor ve bu zor dönemde kendisine ve ailesine desteğimizi iletiyoruz. Yeni baş antrenörle ilgili güncelleme en kısa sürede paylaşılacaktır. '' ifadeleri kullanıldı.

Tudor'lu Tottenham ligde oynadığı 5 maçın 4'ünü kaybetti. Londra ekibi, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ise Atletico Madrid'e elenerek Avrupa'ya veda etti.

Igor Tudor, 13 Şubat 2026'da göreve gelmişti.