Tottenham'da Roberto De Zerbi dönemi!

İstanbul'da kan donduran bir cinayet işlendi. İhsan Ç., boşanma davası açan eşinin kendisini aynı mahallede oturan Erdal Kökyayan'la aldattığını düşünerek Kökyayan'ı silahla vurarak öldürdü. Konuşma bahanesiyle aracına bindiği Kökyayan'ın kafasına sıkarak öldüren katil zanlısı, sıkı takip sonucu yakalandı. Yapılan araştırmada katil zanlısının eşi Hatice Ç.'nin Kökyayan ile ilişkisi olmadığı, birbirlerini bile tanımadığı ortaya çıktı