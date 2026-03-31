Tottenham'da Roberto De Zerbi dönemi!
Tottenham, Igor Tudor'dan boşalan teknik direktörlük görevine Roberto De Zerbi'nin getirildiğini açıkladı.
Giriş: 31.03.2026 - 19:07 Güncelleme:
İngiliz ekibinden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:
"Roberto De Zerbi'nin uzun vadeli bir sözleşmeyle, yeni teknik direktörümüz olarak atandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz."
Tottenham'ın yeni teknik direktörü Roberto De Zerbi, son olarak Fransız ekibi Marsilya'da görev yapmıştı.
