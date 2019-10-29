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HaberlerFutbol

Tottenham gözlemcisi, aradığını bulamadı

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın gözlemcisinin İstanbul'da birçok maç izlediği öğrenildi. İngiliz ekibinin yetkilisi, Beşiktaş - Galatasaray derbisi dahil olmak üzere İstanbul'daki maçlarda aradığını bulamazken Fenerbahçe'den Vedat Muriç dikkatleri üzerinde toplayan tek isim oldu ancak o da listeye alınmadı. Tottenham'ın radarında İrfan Can Kahveci ve Uğurcan Çakır da vardı

Tottenham

EURO 2020 yolunda grubunu lider götüren A Milli Futbol Takımımızın ve yurt dışında forma giyen yıldızlarımızın başarısı, Avrupa'nın gözünü Türkiye'ye çevirmesine neden oldu. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın gözlemcisi, Türkiye'ye çıkarma yaptı!

Tottenham'da görev yapan gözlemci, İstanbul'da bu hafta oynanan tüm maçları yerinde takip etti ancak umduğunu bulamadı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan hiçbir oyuncuyu beğenmeyen gözlemcinin dikkatini ise sadece Vedat Muric çekebildi!

MURIC'E HARRY KANE ENGELİ

Kosova Milli Takımı'nda da yükselen performansıyla göz dolduran Muric ise İngiliz yıldıza takıldı! Tottenham gözlemcisinin, kulüplerinde Harry Kane olması ve bu bölgeye oyuncu aramamaları nedeniyle Muric'i takip listesine eklemediği öğrenildi!

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇINA DA GİTTİ

Tottenham gözlemcisinin Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçı olan Başakşehir-Trabzonspor maçına gittiği öğrenilirken hedefindeki isimlerin ise Başakşehir'in milli yıldızı İrfan Can Kahveci ve Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır olduğu kaydedildi.

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