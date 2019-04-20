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stoperi Domagoj Vida’yı istiyor. İngiliz basınında yer alan habere göre, teknik direktör Mauricio Pochettino’nun takımın savunma gücünün artması için yöneticilerden mutlaka Vida’nın sezon sonunda transfer edilmesini talep ettiği belirtildi.

Sağ ve sol bekte de oynayabilen İngilizler, geçen sezon ocak ayında Beşiktaş'a gelen 29 yasındaki savunmacı için en az 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Premier Lig’de forma giymeye sıcak bakan Vida’nın Kartal ile 2022 yılına kadar sözleşmesi var.