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Tottenham'ın gözdesi Vida!

Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’yi eleyip yarı finale çıkarak sükse yapan İngiliz ekibinin Hırvat stoper Vida için yeniden Beşiktaş’ın kapısını çalacağı ve bu oyuncu için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü

Domagoj Vida

Guardiola'nın Manchester City’sini Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde eleyip yarı finale yükselen Tottenham, Beşiktaş'ın Hırvat
stoperi Domagoj Vida’yı istiyor. İngiliz basınında yer alan habere göre, teknik direktör Mauricio Pochettino’nun takımın savunma gücünün artması için yöneticilerden mutlaka Vida’nın sezon sonunda transfer edilmesini talep ettiği belirtildi.

Sağ ve sol bekte de oynayabilen İngilizler, geçen sezon ocak ayında Beşiktaş'a gelen 29 yasındaki savunmacı için en az 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Premier Lig’de forma giymeye sıcak bakan Vida’nın Kartal ile 2022 yılına kadar sözleşmesi var.

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