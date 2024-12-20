Tottenham - Manchester United: 4-3 (MAÇ SONUCU)
Manchester United'ın bu sezonki kabusu sürüyor... Kırmızı Şeytanlar, İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Tottenham'a 4-3 mağlup olarak elendi. Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır 90 dakika sahada kaldı.
İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Tottenham ile Manchester United karşı karşıya gelirken, ev sahibi Tottenham gol düellosuna sahne olan maçtan 4-3 galip ayrılıp adını yarı finale yazdırdı.
Tottenham, 15 ve 54. dakikalarda Dominic Solanke ile 46. dakikada Dejan Kulusevkski'nin attığı gollerle karşılaşmada 3-0'ı buldu.
Manchester United, 63. dakikada Joshua Zirkzee ve 70. dakikada Amad Diallo ile farkı bire indirdi ve umutlandı.
SON, KORNERDEN ATTI!
Tottenham'da Heung-Min Son, 88. dakikada kornerden attığı golle skoru 4-2'ye getirdi.
Kırmızı Şeytanlar'da Jonny Evans, 90+5'te attığı golle maçın skorunu 4-3 olarak belirledi.
ALTAY BAYINDIR KALEYİ KORUDU
Manchester United'da kaleyi milli file bekçisi Altay Bayındır korudu.
Bu sonucun ardından Tottenham, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükseldi. Manchester United, turnuvaya veda etti.