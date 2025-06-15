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        Haberler Spor Transfer Tottenham, Mathys Tel transferini duyurdu! - Futbol Haberleri

        Tottenham, Mathys Tel transferini duyurdu!

        Premier Lig ekiplerinden Tottenham, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Fransız futbolcu Mathys Tel'in bonservisinin Bayern Münih'ten aldığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 15:08 Güncelleme: 15.06.2025 - 15:08
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        Mathys Tel, Tottenham'da!
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        İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, yeni sezon hedefleri doğrultusunda kadro planlamasına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Londra ekibinde kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki Fransız futbolcu Mathys Tel’in bonservisini aldığını açıkladı.

        Tottenham, Tel ile 6 yıllık sözleşme imzalarken, Bayern Münih’e 10 milyon Euro kiralama bedeline ek olarak 35+5 milyon Euro da bonservis bedeli ödeyecek.

        20 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonun devre arasından itibaren kiralık olarak giydiği Tottenham formasıyla 13’ü Premier Lig, 5’i UEFA Avrupa Ligi ve 1’er FA Cup ve Lig Kupası (EFL Cup) olmak üzere 20 maçta görev yaptı. Söz konusu maçlarda 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen Tel, Londra ekibiyle UEFA Avrupa Ligi kupası zaferi yaşadı.

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