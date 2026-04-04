Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.936,35 %-0,88
        DOLAR 44,5821 %0,27
        EURO 51,4750 %0,09
        GRAM ALTIN 6.704,43 %0,27
        FAİZ 42,79 %0,12
        GÜMÜŞ GRAM 104,72 %0,27
        BITCOIN 67.100,00 %0,40
        GBP/TRY 58,9194 %-0,29
        EUR/USD 1,1519 %-0,17
        BRENT 109,03 %7,78
        ÇEYREK ALTIN 10.961,74 %0,27
        Tourneo Custom'a 9+1 seçeneği geldi - Otomobil Haberleri

        Ford Tourneo Custom'a 9+1 seçeneği geldi

        Ford Türkiye, Tourneo Custom modelinin yeni 9+1 koltuk seçeneğini pazara sunuyor. Aracın yolcu taşıma regülasyonlarına tam uyumlu olduğu açıklandı

        Giriş: 04.04.2026 - 15:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        

        Ford Türkiye, Tourneo Custom modelinin turizm taşımacılığı, servis hatları ve havalimanı transferleri gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla 9+1 koltuk dizilimine sahip bir versiyonunu satışa sunuyor.

        Yapılan açıklamaya göre, pazardaki mevcut 9+1 araç dönüşümlerinin aksine, Tourneo Custom 9+1 seçeneği satın alma sırasında veya sonrasında ek bir işlem gerektirmeksizin doğrudan kullanıma uygun şekilde sunuluyor.

        Aracın, yolcu taşıma belgeleri ve güncel regülasyonlarla tam uyumlu bir yapıda olduğu kaydedildi.

        Tourneo Custom 9+1, 2.0 litre EcoBlue dizel motor seçeneğiyle sunuluyor. 170 PS güç üreten araç ise 8 ileri otomatik şanzıman ile daha yüksek performans ve 390 Nm’ye varan tork değeri sağlıyor.

        Tourneo Custom 9+1’in Ford Pro Filo Portalı’na bağlanabildiği ve bu sayede araç konumundan bakım ihtiyacına kadar tüm kritik bilgileri tek ekrandan, ek bir donanıma gerek kalmadan takip etme kolaylığı sağladığı belirtildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
