Ford Tourneo Custom'a 9+1 seçeneği geldi
Ford Türkiye, Tourneo Custom modelinin yeni 9+1 koltuk seçeneğini pazara sunuyor. Aracın yolcu taşıma regülasyonlarına tam uyumlu olduğu açıklandı
Ford Türkiye, Tourneo Custom modelinin turizm taşımacılığı, servis hatları ve havalimanı transferleri gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla 9+1 koltuk dizilimine sahip bir versiyonunu satışa sunuyor.
Yapılan açıklamaya göre, pazardaki mevcut 9+1 araç dönüşümlerinin aksine, Tourneo Custom 9+1 seçeneği satın alma sırasında veya sonrasında ek bir işlem gerektirmeksizin doğrudan kullanıma uygun şekilde sunuluyor.
Aracın, yolcu taşıma belgeleri ve güncel regülasyonlarla tam uyumlu bir yapıda olduğu kaydedildi.
Tourneo Custom 9+1, 2.0 litre EcoBlue dizel motor seçeneğiyle sunuluyor. 170 PS güç üreten araç ise 8 ileri otomatik şanzıman ile daha yüksek performans ve 390 Nm’ye varan tork değeri sağlıyor.
Tourneo Custom 9+1’in Ford Pro Filo Portalı’na bağlanabildiği ve bu sayede araç konumundan bakım ihtiyacına kadar tüm kritik bilgileri tek ekrandan, ek bir donanıma gerek kalmadan takip etme kolaylığı sağladığı belirtildi.