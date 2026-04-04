Tourneo Custom'a 9+1 seçeneği geldi

Ford Türkiye, Tourneo Custom modelinin turizm taşımacılığı, servis hatları ve havalimanı transferleri gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla 9+1 koltuk dizilimine sahip bir versiyonunu satışa sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, pazardaki mevcut 9+1 araç dönüşümlerinin aksine, Tourneo Custom 9+1 seçeneği satın alma sırasında veya sonrasında ek bir işlem gerektirmeksizin doğrudan kullanıma uygun şekilde sunuluyor.

Aracın, yolcu taşıma belgeleri ve güncel regülasyonlarla tam uyumlu bir yapıda olduğu kaydedildi.

Tourneo Custom 9+1, 2.0 litre EcoBlue dizel motor seçeneğiyle sunuluyor. 170 PS güç üreten araç ise 8 ileri otomatik şanzıman ile daha yüksek performans ve 390 Nm’ye varan tork değeri sağlıyor.

Tourneo Custom 9+1’in Ford Pro Filo Portalı’na bağlanabildiği ve bu sayede araç konumundan bakım ihtiyacına kadar tüm kritik bilgileri tek ekrandan, ek bir donanıma gerek kalmadan takip etme kolaylığı sağladığı belirtildi.