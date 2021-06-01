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Japon otomotiv üreticisi Toyota, sıfır emisyona sahip araçları uygun şartlarda sunmak ve tüm markaların 45 milyon adetlik satış hedefini ileriye taşımak için ilk etapta, 2025’te Avrupa satışlarını 1.5 milyon adede çıkarmayı planlıyor.

Bu kapsamda, Toyota’nın araç satışlarının 1 milyon 200 binine denk gelen en az yüzde 80’lik dilimini hibrit ve plug-in hibrit araçların oluşturacağı bildirildi. Hedef satışın kalan kısmında ise bataryalı elektrikli ve yakıt hücre sistemine sahip sıfır emisyonlu araçlar yer alacak. Bununla birlikte Toyota, 2025’te 10’u sıfır emisyonlu olmak üzere 55’in üzerinde elektrikli, hibrit, plug-in hibrit ve yakıt hücreli araç sunacak.

'VERGİ DÜZENLEMESİ SATIŞLARI ARTIRIR'

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, küresel ısınma, çevre konusunda bilincin artması ve son olarak pandeminin etkisiyle doğa dostu araçlara olan talebin arttığını ve Türkiye’de de bunu yakından gözlemlediklerini belirtti.

Ulaşımdan kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçilmesi için kısa ve orta vadede hibrit araç teknolojisinin şu anki en çevreci ve en ekonomik çözüm olduğunu kaydeden Bozkurt, "Kişisel çevreci hibrit araç talebi özel kurumlara, kamu kurumlarına ve filo taleplerine de yoğun olarak yansımış durumda. Özellikle son dönemde bankalar gibi birçok kuruluşun filo araçları için hibrit otomobil tercihlerinin yoğunlaştığını görüyoruz. 2009 yılında ülkemizde sunduğumuz ilk hibrit otomobilden bu yana 44 bin 478 adetlik hibrit araç satışı gerçekleştirdik" dedi.

Bozkurt, normal araçlara göre daha maliyetli durumda bulunan elektrikli ve hibrit araçların vergisel düzenlemelerle daha erişilebilir fiyatlarda olması halinde bu araçlara daha fazla bir yönelme olacağını da vurgulayarak, "Avrupa'da, elektrikli ve hibrit araçlara yönelimde devlet teşvikleri önem kazanıyor. Fransa ve Norveç gibi ülkelerde düşük vergilendirmeyle, Almanya’da araç alımında nakit desteğiyle hibrit ve elektrikli araçlar teşvik ediliyor. Bu konunun devletimiz tarafından titizlikle ele alınacağına inancım tam" diye konuştu.

17.5 MİLYON ADET HIBRIT SATTI

İlk kez 1997 yılında otomobil dünyasına hibrit teknolojisine sahip Prius modelini sunmasından bu yana hibrit araç satışlarında 17.5 milyon adedi aşan Toyota, bu teknoloji sayesinde eşdeğer benzinli araçlara göre 140 milyon tondan daha fazla CO2 emisyonunun salımını da engellendiğini duyurdu.

Türkiye’de ise 2021 yılının ilk 4 ayında 22 bin 173 adetlik toplam Toyota satışları içinde hibrit otomobil satışları 7 bin 824 olarak gerçekleşti. Toyota’nın hibrit satışları içinde ise en çok pay 6 bin 963 adetle Türkiye’de üretilen Corolla Hybrid olarak kayıtlara geçerken, Türkiye toplam otomobil pazarı satışlarında hibrit satışları ise yüzde 7.4 oranına ulaşmış durumda.