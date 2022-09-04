Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tozluyaka 10. bölüm yayında! FOX TV Tozluyaka son bölüm kesintisiz izle!

Tozluyaka 10. bölüm 4 Eylül Pazar akşamı izleyiciyle buluştu. FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Tozluyaka son bölümündeki heyecanlı sahneleri ile dikkat çekti. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için izleme ekranını haberimizde derledik. İşte Tozluyaka 10. bölüm özeti...

ABONE OL
  • Tozlu Yaka 10. bölüm full izle tek parça! FOX TV Tozluyaka son bölüm kesintisiz HD izle

    Tozluyaka son bölüm heyecanlı anlara sahne oldu. Herkesin katil olduğunu düşündüğü Kenan kendini aklamaya çalışırken Cemre'den yardım ister. Ali ise Cemre ile aşk yaşarken, Zeyno Hazal'ın açıkladığı bir sır yüzünden yeni bir planın içine düştü. İşte Tozluyaka 10. bölümde yaşanan gelişmeler...
  • Tozlu Yaka 10. bölüm full izle tek parça! FOX TV Tozluyaka son bölüm kesintisiz HD izle

    TOZLUYAKA 10. BÖLÜM İZLE

    Tozluyaka 10. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Tozluyaka son bölüm izlemek için FOX TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Tozlu Yaka 10. bölüm full izle tek parça! FOX TV Tozluyaka son bölüm kesintisiz HD izle

    TOZLUYAKA 10. BÖLÜM ÖZETİ

    Katilin Kenan olduğuna inanıyordur herkes. Kenan kendisini aklamak için çırpınırken en olmayacak kişiden yardım ister, Cemre’den. Eğer Vefa’nın saatini bulursa kurtulacaktır. Saatin varlığını öğrenen Cemre ise herkesten önce ulaşmaya çalışacaktır. Ama onun bu tedirgin halleri Hazal’ın gözünden kaçmaz. Cemre’nin bir şeyler sakladığını herkese anlatmaya, ispatlamaya çalışıyordur.
  • Tozlu Yaka 10. bölüm full izle tek parça! FOX TV Tozluyaka son bölüm kesintisiz HD izle

    Her şeyden habersiz Ali ise Cemre ile aşk yaşarken, Zeyno da Hazal’ın açıkladığı bir sır yüzünden bir plan içine girer. Tüm bu kargaşanın içinde Berk’in kendi içindeki hesaplaşmaları, acıları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyordur. Cemre’nin tüm korkularına yeni bir şey daha eklenir. Yoksa birisi katilin kendisi olduğunu biliyor mudur? Yeni bir oyun başlamıştır artık ve bunu yapan kişi gerçekleri de bilendir! Ama kim?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.