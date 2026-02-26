Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.735,33 %-0,54
        DOLAR 43,8842 %0,03
        EURO 51,9327 %0,14
        GRAM ALTIN 7.320,57 %0,75
        FAİZ 36,21 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 125,76 %0,83
        BITCOIN 68.195,00 %-1,09
        GBP/TRY 59,5752 %0,10
        EUR/USD 1,1815 %0,04
        BRENT 71,05 %0,28
        ÇEYREK ALTIN 11.969,13 %0,75
        Haberler Ekonomi Para TPAO'dan 1 milyar dolarlık sukuk ihracı - Para Haberleri

        TPAO'dan 1 milyar dolarlık sukuk ihracı

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 10:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TPAO'dan 1 milyar dolarlık sukuk ihracı

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu işlemin bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı ve bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) tarafından yapılan ilk işlem olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

        Bayraktar, TPAO'nun söz konusu başarısına ilişkin şunları kaydetti:

        "TPAO'nun 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladık. Başlangıç hedefinin tam 7,3 katı yani 5,5 milyar dolarlık talep gören bu tarihi işlem, hem ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı hem de bir KİT tarafından yapılan ilk işlem olarak kayıtlara geçti. Avrupa'dan Körfez'e, Asya'dan Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyada tam 165 uluslararası yatırımcı kuruluşun katılımıyla sağlanan bu talep derinliği, Türkiye'nin enerji vizyonuna, Sakarya Gaz Sahası ve Gabar projelerimize duyulan güvenin göstergesidir. Yüzde 6,30 fiyatlamayla sonuçlanan ve başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanıp gelen yoğun ilgi üzerine 1 milyar dolara çıkarılan bu ihraç, TPAO’nun küresel sermaye piyasalarındaki konumunu da perçinlemiştir. Milli enerji hamlemiz kapsamında yürüttüğümüz dev projelerimize alternatif finansman kaynakları oluşturarak ülkemizin değerine değer katmaya devam edeceğiz."

        TPAO'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu sukuk ihracı, Kuveyt Türk Yatırım'ın finansal danışmanlığında, KFH Capital, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank'ın global koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

        Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Sharjah Islamic Bank, Warba Bank ise işlemde Eş Lider Düzenleyici (Joint Lead Manager - JLM) olarak yer aldı.

        TPAO, kamu kurumları arasında bu işlemi gerçekleştiren ilk şirket olurken, başarıyla tamamlanan ilk sukuk ihraç süreci, TPAO'nun uluslararası sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirmesi ve sonraki finansman süreçlerine gösterge niteliği taşıması açısından oldukça kritik bir öneme sahip bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 24 Şubat 2026 (ABD-İran Savaşı Kapıda Mı?)

        27 Şubat'ta İmralı'dan yeni mesaj. Kurtulmuş MHP, CHP ve DEM ile görüştü. DEM Parti'den infaz kanunu mesajı. MEB'in Ramazan genelgesine tepki. ABD-İran savaşı kapıda mı? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        2025 gazeteciler için en ölümcül yıl oldu
        2025 gazeteciler için en ölümcül yıl oldu
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te