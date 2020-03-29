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Türkiye Perakendeciler Federasyonu’na (TPF) bağlı faaliyet gösteren yerel marketlerin çalışma saatleri değişti. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün yaptığı açıklamada, 30 Mart 2020 Pazartesi günü itibariyle yeni çalışma saatlerinin uygulanmaya başlanacağını belirterek bu uygulamaya tüm Türkiye’de özen gösterilmesinin önemine vurgu yaptı. Düzgün, "Cumhurbaşkanımızın yaptığı kamu sektöründe olduğu gibi özel sektörde de esnek çalışma sistemine geçilmesi açıklamasını müteakiben, biz de çalışma saatlerimizin 10.00-20.00 arasında olacak şekilde düzenlenmesini tüm üyelerimize tavsiye ettik. Umarız, en kısa zamanda bu zor dönemi aşarak sağlık ve refaha kavuşuruz’ dedi.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Koronavirüs salgını sürecinde, hem çalışan hem de halk sağlığı açısından birçok önlem aldıklarını da vurgulayan Düzgün, ‘Türkiye Perakendeciler Federasyonu olarak hepimize zor günler yaşatan Koronavirüs salgınına karşı vatandaşlarımızın temel gıda maddelerine ve temizlik ürünlerine güvenle ulaşmasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz’ dedi.

"HİÇBİR MARKETİN RAFLARININ BOŞ KALMAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Düzgün, "Türkiye’nin dört bir yanındaki yerel marketlerimizde halkımızın ihtiyaç duyacağı her türlü gıda ve temizlik ürünlerinin tedarik edilmesinde aksaklık yaşanmaması için her türlü önlemi aldık. Tedarikçilerimizle devamlı iletişim halindeyiz hiçbir marketin raflarının boş kalmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel marketlerimizin depolarında, reyonlarında, kasalarında ve dağıtım hizmetlerinde görev yapan tüm çalışanlarımızın hijyen kurallarına uyarak görevlerine devam etmelerini sağlıyoruz." açıklamasında bulundu

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR İÇİN BELEDİYE VE STK'LARLA İŞBİRLİĞİ

Tüm yerel marketlerimizde gerekli hijyen koşullarının sağlanması için dezenfeksiyon işlemleri 7/24 düzenli olarak yapılmaya devam ediyor diyen Düzgün, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarıya çıkmasına getirilen kısıtlamadan dolayı bu kişilere hizmet sağlamak için her bölgede belediyeler ve STK’larla işbirliği yapıyoruz" dedi