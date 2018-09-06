Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, karşılaşma öncesinde belediye olarak hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Vatandaşları milli maça davet eden Gümrükçüoğlu, futbolun centilmenlik ve misafirperverlik mesajını Trabzon'dan dünyaya duyuracaklarını vurguladı.

Gümrükçüoğlu, Trabzon'da Türkiye ve Rusya milli takımlarının misafir edileceğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sporun dostluk, kardeşlik ve barış içinde yarış olduğunu en güzel şekilde ortaya koyacağız. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nun tribünlerini hınca hınç doldurarak A millilerimize sahip çıkıp destekleyeceğiz. Ayrıca davranışlarımızla futbolun centilmenlik ve misafirperverlik mesajını Trabzon'dan dünyaya duyuracağız."

Vatandaşların maç için stada ücretsiz taşınacağına işaret eden Gümrükçüoğlu, "Büyükşehir Belediyesi otobüslerimiz 7 Eylül Cuma günü Trabzon Barosu önü, Meydan Parkı ve sahil perondan vatandaşlarımızı saat 19.00'dan itibaren stadyuma ücretsiz olarak taşıyacaktır. Bütün şehrimizi 7 Eylül Cuma günü saat 21.45'te ellerinde Türk bayraklarımızla stadyumu tıklım tıklım doldurmaya ve 90 dakika boyunca A Milli Takımımızı aralıksız desteklemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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