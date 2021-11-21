16 yaşında ehliyetsiz ve alkollüydü! Polis şehit oldu 0:00 / 0:00

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Trabzon'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis şehit oldu.

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde asayiş ve trafik uygulaması yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir araç sürücüsü bir polis memuruna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan polis memuru kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti.

Olay yerinden aracını terk ederek kaçan 16 yaşında ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenilen Efe T. kısa sürede yakalandı.

Samsun nüfusuna kayıtlı olan 39 yaşındaki polis memuru Yusuf Ceylan'ın, Akçaabat Trafik Şube'de görev yaptığı öğrenildi.

Polis memurunun hayatını kaybetmesine neden olan ehliyetsiz sürücünün ise emniyette işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.