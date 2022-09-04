Trabzon'da kadın turistin akılalmaz ölümü!

Trabzon'daki Zigana Dağı'nda sürücü manzarayı fotoğraflarken uçuruma yuvarlanan cipteki kadın turist hayatını kaybetti.
Kaza akşam saatlerinde Trabzon-Gümüşhane kara yolu Zigana Dağı, Bekçiler mevkisinde, meydana geldi. Zigana Dağı'ndan inerken çevredeki manzarayı cep telefonu ile görüntülemek isteyen kimliği belirsiz sürücü, cipi durdurdu.
CİP HURDAYA DÖNDÜ
Araçtan inen sürücü manzarayı telefonuyla görüntülerken, bu sırada iddiaya göre el freni çekilmeyen cip, bayır aşağı kayarak içinde bulunan Bahreyn uyruklu kadın Haifa Saqer Alnoaimi (68) ile taşlık uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak yuvarlanan cip, demir yığını haline dönüştü.
TURİST KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde yabancı uyruklu kadının, hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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