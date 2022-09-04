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Haberler Gündem 3. Sayfa Trabzon'un Maçka ilçesi Zigana Dağı'nda akılalmaz olay! - Güncel Haberler
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Trabzon'da akılalmaz olay! Sürücüsü fotoğraf merakı kadın turistin sonu oldu

Trabzon'un Maçka ilçesi Zigana Dağı'nda manzarayı fotoğraflamak isteyen sürücü, cipi durdurarak aşağıya indi. Sürücünün fotoğraf çektiği sırada iddiaya göre el freni çekilmeyen cip uçuruma yuvarlandı. Akılalmaz olayda cipte bulunan Bahreyn uyruklu Haifa Saqer Alnoaimi (68) adlı kadın hayatını kaybetti. Turist kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Trabzon'un Maçka ilçesi Zigana Dağı'nda akılalmaz olay! - Güncel Haberler
Trabzon'da kadın turistin akılalmaz ölümü!
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DHA

Trabzon'daki Zigana Dağı'nda sürücü manzarayı fotoğraflarken uçuruma yuvarlanan cipteki kadın turist hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde Trabzon-Gümüşhane kara yolu Zigana Dağı, Bekçiler mevkisinde, meydana geldi. Zigana Dağı'ndan inerken çevredeki manzarayı cep telefonu ile görüntülemek isteyen kimliği belirsiz sürücü, cipi durdurdu.

CİP HURDAYA DÖNDÜ

Araçtan inen sürücü manzarayı telefonuyla görüntülerken, bu sırada iddiaya göre el freni çekilmeyen cip, bayır aşağı kayarak içinde bulunan Bahreyn uyruklu kadın Haifa Saqer Alnoaimi (68) ile taşlık uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak yuvarlanan cip, demir yığını haline dönüştü.

TURİST KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde yabancı uyruklu kadının, hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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