Trabzon'da Avrasya Üniversitesi'nde büyük yangın

Kenan Taşkın'ın haberine göre, Avrasya Üniversitesi Yomra Kampüsünde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangına hızla yangına müdahalede bulundu. Alevler kısa sürede binanın dış yüzeyi ve çatısını sardı.

Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla alevler kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri katları dolaşarak soğutma çalışması yapıyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yangından herhangi bir can kaybı ve yaralının olmadığını, öğrencilerin kısa sürede binadan tahliye edilerek güvenlik önemlerinin alındığını söyledi.