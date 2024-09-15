Trabzon'da kırmızı kart VAR!
Trabzonspor, Beşiktaş karşısında VAR incelemesinin ardından 13. dakikada kırmızı kart gördü. Bordo-Mavililerde, Edin Visca takımını 10 kişi bıraktı
Giriş: 15.09.2024 - 20:52 Güncelleme: 15.09.2024 - 20:52
Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile oynadığı maçta 10 kişi kaldı.
Bordo-mavili takımda Edin Visca, Rafa Silva'ya faul yaptı. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi.
Hakem Ali Şansalan, pozisyonu izledikten sonra Visca'ya 13. dakikada kırmızı kart gösterdi, Trabzonspor 10 kişi kaldı.
Visca, Trabzonspor - Beşiktaş rekabetindeki en erken kırmızı kartı gördü.
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