        Trabzon'daki tarihi Orta Mahalle ziyaretçilerini bekliyor

        Trabzon'daki tarihi Orta Mahalle ziyaretçilerini bekliyor

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde geçmişin izlerini bugüne taşıyan tarihi Orta Mahalle, Osmanlı döneminden kalan evleri, konakları, taş sokakları ve mahalle yaşamını yansıtan dokusuyla ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 15:38
        Osmanlı dönemi evleriyle zamanda yolculuğa çıkarıyor

        Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki tarihi Orta Mahalle, Osmanlı dönemine ait evleri, konakları, Arnavut kaldırımlı sokakları, çeşmeleri ve mahalle kültürünün bir bütün halinde sergilenmesiyle gezginlerin rotasında yer alıyor.

        Büyük bölümü 1988'de 'Kentsel Sit Alanı' ilan edilen ve tarihi dokusu bugüne kadar aktarılan Orta Mahalle, birçok medeniyete ev sahipliği yaparak farklı kültürleri bünyesinde barındırıyor.

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, tarihi Orta Mahalle'nin bünyesinde barındırdığı tarihi ve kültürel güzelliklerin ziyaretçilerin dikkatini çektiğini söyledi.

        Tarihi mahallede restorasyon için proje çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Ekim, "Bundan önceki yıllarda restorasyonlarımız o bölgede Kültür ve Turizm Bakanlığımızla ortaklaşa devam ediyordu. Birinci etap, ikinci etap dediğimiz kısımları bitirdik ve üçüncü etap dediğimiz Orta Mahalle'nin üst kesiminde kalan yaklaşık 20 tane evde de önümüzdeki yıldan sonra planlamamız var" dedi.

        Ekim, kente gelen ziyaretçilerin önemli bir kısmının mahalleye ziyarette bulunduğuna değinerek, "Bu şehrin, özellikle Akçaabat'ımızın veya Trabzon'umuzun bu bölgede uğrak noktalarından bir tanesi. Yıl içerisinde gelen yerli ve yabancı turistlerimizin hemen hemen yüzde 80'i bu bölgeye uğruyorlar. Bu sebepten dolayı da bizim için değerli bir turizm destinasyon noktası" diye konuştu.

        Mahallenin dokusunu bozmadan doğal gaz dönüşümü yaptıklarını aktaran Ekim, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Orta Mahalle'de bir dönüşüm de var aynı zamanda. Özellikle şehrin o tarihi dokusunu gözeterek bir doğal gaz dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Bu yıl yaz gelmeden işi toparlayalım istiyoruz. O dönem içerisinde belki ufak tefek aksamalarımız olabilir. Dönüşüm gerçekleştiğinde o bölgedeki ısınma ve diğer ticari faaliyetlerin de önü açılmış olacak. Ayrıca hava kirliliği konusunda da önemli bir kazanım sağlayacak şehir. Bu da bizim için değerli."

        Orta Mahalle'yi Koruma Derneği Başkanı Sedat Şener ise mahalleye olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Evimize geliyorlar, geziyorlar. Çay, kahve ısmarlıyoruz. Belediyenin yaptığı tesisler var orada dinleniyorlar" bilgisini paylaştı.

