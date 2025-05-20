Prof. Dr. Özlü: Elektronik sigara, 'sigaraya atlama taşı görevi' üstleniyor

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, elektronik sigara kullanımının, sigara alışkanlığını artırdığını ifade ederek, “Elektronik sigara kullananların ileride sigaraya başlama oranları çok daha fazla. Elektronik sigaralar, ‘sigaraya atlama taşı görevi' üstleniyor” dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, son yıllarda özellikle gençler arasında yaygınlaşan elektronik sigara kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Tevfik Özlü, elektronik sigaranın davranışsal terapi ve tıbbi destekle birlikte uygulandığında bazı olumlu sonuçlar verdiğini ancak gerçek yaşam verilerinin bu sonuçlarla örtüşmediğini dile getirerek, “Elektronik sigaralar, bizi sigaradan uzak tutar mı?’ ya da ‘Sigarayı bırakmak için elektronik sigaraları kullanabilir miyiz?’ gibi sorular soruluyor. Bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Bu çalışmalarda da farklı farklı sonuçlar var. Bazı çalışmalarda elektronik sigara içenlerin, bu süre içerisinde sigarayı bırakmalarının arttığı bulgular da var. Bu çalışma protokolü içerisinde, destek tedavileriyle beraber uygulandığında böyle bir sonuç elde ediliyor. Gerçek hayattan alınan çalışmalara bakıldığında; elektronik sigara içenlerin, sigara içme ve sigaraya yeniden başlama oranları elektronik sigara kullanmayanlara göre daha fazla olduğu ortaya çıkmış. Siz belli bir süre içerisinde elektronik sigaranın yanında sigarayı bıraktıracak bir davranış değişikliği tedavisi uygularsanız, elektronik sigaraların sigarayı bırakmanızda yardımcı olabileceği ortaya çıkmış. Bu sonuç, gerçek yaşam verileri ile çelişiyor. İnsanlar, elektronik sigarayı bir davranışsal değişiklik şeklinde uygulamıyorlar. Hayatının bir parçasıymış gibi kullanıyor ve aksi sonuçlar elde ediyor” ifadelerini kullandı.