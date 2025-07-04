Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
– YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
– YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabında hazırlıklarına Trabzon’da devam eden bordo-mavililer, bu akşam saat 17.00’de yaptığı günün ikinci antrenmanını ile çalışmalarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, teknik ısınmanın ardından pas ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda çift kale maç ile sona erdi.
Bordo-mavililer, sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
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