Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da 12 özel eğitim kurumuna spor malzemesi dağıtıldı

        Trabzon'da, Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim okullarına spor malzemesi sağlanmasına yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi ve "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında spor malzemesi dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 15:38 Güncelleme: 02.12.2024 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da 12 özel eğitim kurumuna spor malzemesi dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da, Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim okullarına spor malzemesi sağlanmasına yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi ve "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında spor malzemesi dağıtımı yapıldı.

        Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen proje kapsamında gönderilen spor malzemeleri Trabzon'a ulaştı.

        Malzemeler, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen törenle Trabzon'da eğitim veren 12 özel eğitim okuluna dağıtıldı.

        Vali Aziz Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, günümüzde engelli bireylerin dışarıda daha çok sosyalleşme imkanına eriştiğini söyledi.

        Yıldırım, 20 sene önce bu tarz imkanların olmadığını belirterek, "Engelli bireyler evden çıkmak istemiyordu, istese bile götürülebileceği yer, yeterli eğitimi alabileceği yer sayısı çok azdı. Artık günümüzde çok çok arttı ve engelli bireylerin evlerinde durmasına gerek kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde bu tür faaliyetler çok öne çıktı." dedi.

        Engelli bireylerin sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunmaları gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, "Engelli bireylerimiz saklanması, evlerinde durması gereken insanlar değil, toplumun içerisinde sportif ve kültürel faaliyetler yapabilecek insanlar oldu. Bu sayede bu tür faaliyetleri artırdık ve bugün 'Spor engel tanımaz' mottosu içerisinde spor malzemeleri dağıtıyoruz ve bunlarla bütün engelli okullarımız bunları kullanmak suretiyle çok daha iyi bir hale gelecek. Bunlar hepimiz için gurur verici faaliyetler." dedi.

        İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu da engelli bireylerin hareket kabiliyetlerini geliştirmek, etkinlik yapmak, engelleri sporla aşmak ve sağlıklı bireyler olarak hayatlarını sürdürmek amacıyla birtakım faaliyetlerde bulunduklarını belirtti.

        Engelli bireylerin faaliyetleri konusunda da değerlendirmelerde bulunan Arıcıoğlu, "Şehrimizin 12 okuluna birbirinden farklı branş ve etkinliklerin yapılabileceği malzemelerimizi okullarımıza teslim edeceğiz. Amacımız engelli gençlerimizin, okullarımızın yanında olmak. Bunlar bizim için çok değerli ve kıymetli." diye konuştu.

        Arıcıoğlu, 2024 Paralimpik Olimpiyatları'nda birçok madalya alındığını hatırlatarak, "Abdullah ve Ali Öztürk Trabzonlu, Abdullah İnan atletizmde dünya şampiyonu oldu. Biz bu çocuklarımızın hem hareket kabiliyetlerini geliştiriyoruz hem de yetenekli olanları farklı branşlarda değerlendirerek uluslararası branşlarda görev veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Etkinlik, spor malzemelerinin dağıtımı ve çeşitli oyunlarla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu!
        'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu!
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        2 kardeş denize düşmüştü! Yürek yakan yeni görüntü ortaya çıktı!
        2 kardeş denize düşmüştü! Yürek yakan yeni görüntü ortaya çıktı!
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Korku çeteleri el bombalarını nereden buluyor!
        Korku çeteleri el bombalarını nereden buluyor!
        Durumu ciddiyetini koruyor
        Durumu ciddiyetini koruyor
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyası tanıtıldı
        Trabzon'da "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyası tanıtıldı
        Trabzon'da 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' kampanyası
        Trabzon'da 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' kampanyası
        15. Paten Futbolu Dünya Kupası'nın ardından
        15. Paten Futbolu Dünya Kupası'nın ardından
        Genç girişimci adayları TTSO'da bir araya geldi
        Genç girişimci adayları TTSO'da bir araya geldi
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan "kayyum" açıklaması
        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan "kayyum" açıklaması