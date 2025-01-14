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        Basketbol 2025 Erkekler Federasyon Kupası

        Basketbol 2025 Erkekler Federasyon Kupası çeyrek finalinde Çayırova Belediyesspor'u 81-64 yenen Trabzonspor, yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 20:11 Güncelleme: 14.01.2025 - 20:25
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        Basketbol 2025 Erkekler Federasyon Kupası
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        Basketbol 2025 Erkekler Federasyon Kupası çeyrek finalinde Çayırova Belediyesspor'u 81-64 yenen Trabzonspor, yarı finale yükseldi.

        Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 28-11 üstün geçen Trabzonspor, soyunma odasına 50-36 önde gitti.

        İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren bordo-mavililer, üçüncü periyodunu 63-45 önde tamamladığı müsabakadan 81-64 galip ayrıldı.

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