Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da düzenlenen Yavuz Sultan Selim sempozyumunun bildirgesi yayınlandı

        Trabzon Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesince düzenlenen "Uluslararası Yavuz Sultan Selim Bilim, Düşünce, Sanat Sempozyumu"nun sonuç bildirgesi yayınlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 16:50 Güncelleme: 12.05.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da düzenlenen Yavuz Sultan Selim sempozyumunun bildirgesi yayınlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesince düzenlenen "Uluslararası Yavuz Sultan Selim Bilim, Düşünce, Sanat Sempozyumu"nun sonuç bildirgesi yayınlandı.

        Trabzon Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kırımlı, yaptığı yazılı açıklamada, yurt içi ve yurt dışından 35 üniversite temsilcisinin sempozyumda bilim, düşünce ve sanat bağlamında Yavuz Sultan Selim'i konuştuğunu belirtti.

        Sonuç bildirgesinde fetihlerle birlikte dünya çapında önemli bilim insanlarının İstanbul'a taşınmasının Yavuz Sultan Selim'in eseri olduğuna işaret eden Prof. Dr. Kırımlı, "Yavuz, başta tıp ve matematik ilimleri olmak üzere astronomi, coğrafya, kimya ve Kabe yönü bulma gibi alanlarda çok ciddi çalışmalar yapmıştır." ifadelerini kullandı.

        Kırımlı, alanında uzman araştırmacıların sunduğu bildirilerle önemli bir değerlendirme tabanı oluştuğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Bu sempozyumla Osmanlı sultanlarının askeri ve siyasi kimlikleri dışında kültür ve sanat yönleri ile tanınması sağlanmış oldu. Hem kendi eserleri hem de haklarında yazılanların önemli birer külliyat oluşturduğu ortaya konuldu. Öyle ki bu sultanlar sadece kendi devirlerinde sanatı ve sanatçıyı himaye ile yetinmeyip kalem erbabı şair ya da hattat kimlikleri ile de zamanlarında tebarüz etmişlerdir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti

        Benzer Haberler

        CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, Volkan Konak'ın kabrini ziyaret etti
        CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, Volkan Konak'ın kabrini ziyaret etti
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden, Faroz Balıkçı Barınaklarındaki onarıma...
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden, Faroz Balıkçı Barınaklarındaki onarıma...
        Trabzonspor'dan Türkiye Kupası final maçının hakem atamasına tepki
        Trabzonspor'dan Türkiye Kupası final maçının hakem atamasına tepki
        Trabzonspor'dan Ziraat Türkiye Kupası finaline Cihan Aydın'ın atanmasına te...
        Trabzonspor'dan Ziraat Türkiye Kupası finaline Cihan Aydın'ın atanmasına te...
        Trabzonspor ile Galatasaray 4'üncü kez finalde
        Trabzonspor ile Galatasaray 4'üncü kez finalde
        Trabzon'da 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali çeşitli programlarl...
        Trabzon'da 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali çeşitli programlarl...