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        Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Merve Özbey sahne aldı

        Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde şarkıcı Merve Özbey konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 23:12 Güncelleme: 10.07.2025 - 23:12
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        Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Merve Özbey sahne aldı
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        Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde şarkıcı Merve Özbey konser verdi.

        Festival kapsamında Fuar Merkezi'nde organize edilen konserde sahneye çıkan Özbey, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Şarkıcı Özbey, "Yaramızda kalsın" ve "Kendine dünya" isimli şarkılarının yanı sıra Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Barış Manço ve Volkan Konak'ın da şarkılarını söyledi.

        Özbey, fuar alanını dolduran hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

        Festival, konser, söyleşi ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 13 Temmuz'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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