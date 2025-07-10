Samed Karagöz’ün küratörlüğünü üstlendiği, Sliman Mansour’un eserlerinden oluşan “Ben Yıkılmayacağım” Sergisi, Filistin’in tarihsel belleğini, direniş kültürünü ve kolektif kimliğini sanat aracılığıyla Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi’nde sanatseverlerle buluşturdu. 1970’lerden bu yana üretimlerini sürdüren Mansour’un kullandığı renkler ve figürler, yerinden edilmiş bir halkın belleğini canlı tutarken; aynı zamanda geleceğe dair bir umut arayışını da dile getiriyor.
Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde sergi serisi
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altıncı durağı olan Trabzon'da festival kapsamında açılan sergiler sanatseverlerin akınına uğruyor. Trabzonluların yanı sıra komşu şehirlerden ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği sergiler, 13 Temmuz 2025'e kadar gezilebilecek
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin altıncı durağı olan Trabzon’da festival kapsamında açılan sergiler sanatseverlerin akınına uğruyor. Trabzonluların yanı sıra komşu şehirlerden ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği sergiler, 13 Temmuz 2025'e kadar gezilebilecek.
Bu yıl üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapan Trabzon’da, sanatın farklı disiplinlerinden eserlerin yer aldığı, şehrin dört bir yanındaki sergiler yoğun ilgiyle karşılandı.