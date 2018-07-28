Türkiye'den bu yıl 1 Ocak-25 Temmuz döneminde 44 ilden Vietnam'a yapılan ihracatta, Trabzon beşinci sırada yer aldı.
AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'deki 44 ilden Vietnam'a 160 milyon 266 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Vietnam'a 1 Ocak-25 Temmuz döneminde 56 milyon 606 bin dolarlık ihracatla İstanbul ilk sırada yer alırken, 21 milyon 196 bin dolarla İzmir ikinci, 10 milyon 78 bin dolarla Adana üçüncü, 8 milyon 945 bin dolarla Konya dördüncü ve 7 milyon 376 bin dolarla Trabzon beşinci oldu.
- "Uzakdoğu ülkelerine yapılan ihracat her geçen gün artıyor"
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'dan yılın ocak-temmuz döneminde 114 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.
Uzakdoğu ülkelerine yapılan ihracatın her geçen gün arttığını vurgulayan Kalyoncu, "Trabzon'dan Vietnam'a geçen yıl 44 bin dolar seviyesinde olan ihracat, bu yıl 7 milyon 376 bin 577 dolara ulaşarak rekor seviyeye yükseldi. Bu çok önemli başarıdır." dedi.
- "Su ürünleri açısından Vietnam çok önemli bir pazar olacaktır"
İhraç edilen ürünlerin tamamen Trabzon'da kurulu tesislerde üretildiğini dile getiren Kalyoncu, şöyle devam etti:
"Bu ürünlerimizin tamamen ilimizde kurulu tesislerde üretimi yapılan balık unu, dondurulmuş balık fileto, ameliyat ipliği ve sıvılar için sayaçlar olması, katma değerin Trabzon'da kalması açısından da büyük katkı ve ihracatçılarımız için büyük bir başarıdır. Vietnam'a ihracatta 5'inci sırada yer alan Trabzon, Karadeniz Bölgesi içinde en fazla ihracat yapan il konumundadır. Büyük gayret ve özverileri sonucu en uzak kıtalara dahi ulaşma başarısı göstererek, pazar çeşitlenmesi sağlayan ihracatçılarımızın lojistik ve nakliye maliyetleri açısından desteklenmeleri halinde ihracatımız daha da üst noktalara ulaşacaktır."
Kalyoncu, Vietnam'ın önemli bir pazar olduğunu da işaret ederek, "Vietnam ve Uzakdoğu coğrafyasına nakliye maliyetlerinin yüksek olması, birçok ülkenin ihracatçısına bu pazarlar için nakliye ve finansman yönünden destekleme yapması ihracatçılarımızın rekabet avantajını yok etmektedir. Nakliye maliyetleri yönünden destek verilmesi halinde özellikle su ürünleri açısından Vietnam çok önemli bir pazar olacaktır." diye konuştu.
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