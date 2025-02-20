Trabzon'da kara horonlu karşılama

"ISINMAK İÇİN HORON OYNADIK"

Hüsna Selin Tokgöz, ısınmak için horon oynadıklarını belirterek, “Gerçekten çok güzel. Uzun zamandır Trabzon’a kar yağmıyordu. Atmosfer çok güzel. Çok mutluyuz burada olmaktan. Hava çok soğuk, ısınmak için horon oynadık” diye konuştu.