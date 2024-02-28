Trabzonspor: 1 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Trabzonspor evinde Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Bordo-Mavililer adını yarı finale yazdırdı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Trabzonspor 1-0 kazandı.
Bordo-Mavililerde gol 57. dakikada Edin Visca'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırırken Başakşehir ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
Trabzonspor yarı final mücadelesinde Galatasaray/Karagümrük maçının galibiyle karşılaşacak.
TRABZONSPOR PENALTI BEKLEDİ
Karşılaşmanın 35. dakikasında sol kanattan Umut Güneş'in ortasında Paul Onuachu, ceza sahasında yerde kaldı. Trabzonsporlu oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam devam kararı verdi.
ONUACHU SAKATLANDI
Trabzonspor'da Paul Onuachu, 67. dakikada sakatlandı. Nijeryalı futbolcu, oyuna devam edemedi.
Trabzonspor'da Onuachu yerine 68. dakikada Enis Destan oyuna dahil oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada ceza alanına girerek 2 rakibinden art arda sıyrılan Trezeguet'in şutunda kaleci Deniz Dilmen topa sahip oldu.
6. dakikada sol taraftan Denswil'in pasında ceza alanı içinde Bardhi'nin gelişine şutunda, kaleci Deniz Dilmen topu güçlükle kornere çeldi.
30. dakikada Bardhi'nin sağdan pasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
37. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, Onuachu'nun dokunduğu topa Trezeguet altı pas içinde vuramayınca bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
57. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı çizgisinde önünde bulan Visca, rakibinden sıyrılarak yerden bir vuruşla kaleci Deniz Dilmen'in sağından filelere gönderdi: 1-0
59. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun şutunda, top üsten auta çıktı.
71. dakika Visca'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Deniz Dilmen, iki hamlede topu kontrol etti.
74. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına girerek rakibinden sıyrılan Deniz Türüç'ün şutunda top yan ağlarda kaldı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.