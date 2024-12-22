Trabzonspor: 1 - Bodrum FK: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Sipay Bodrum FK kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 86. dakikada Pedro Malheiro kaydetti.

Bu sonucun ardından 3 maç sonra kazanan Trabzonspor 19 puana yükseldi. Bodrum FK ise 14 puanda kaldı.

TRABZONSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK'yı konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 4-3 kaybettiği Galatasaray maçının 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğine gitti.

Teknik direktör Şenol Güneş, kart cezalısı Serdar Saatçı'nın yerine stoperde Ali Şahin Yılmaz'a görev verdi. Trabzonspor'un alt yapısından yetişen 20 yaşındaki oyuncu, ilk kez A takım formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü, sakatlığı bulunan Edin Visca'nın yokluğunda ise Cihan Çanak'ı sahaya sürdü.

FİYATLAR DÜŞTÜ AMA STAT DOLMADI

Ligin alt sıralarında bulanan bordo-mavili takımın karşılaşmasına taraftarlar önceki haftalara oranla daha çok ilgi gösterirken statta boşluklar gözlendi. Yönetim kurulunun tribünlerin büyük bölümünün biletlerini 61 liraya indirmesine karşın taraftarlar, tribünün tamamını dolduramadı. Misafir takım tribününde de yaklaşık 10 kişilik taraftar grubu, Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.