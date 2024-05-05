Trabzonspor, 19 yıl sonra Samsun'da yıkıldı

Süper Lig’in 35’inci haftasında deplasmanda Samsunspor’a 3-1 mağlup olan Trabzonspor’da bir yandan bu maçın üzüntüsü yaşanırken bir yandan da 8 Mayıs Çarşamba günü Fatih Karagümrük ile oynayacakları Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçına konsantre olmak istiyor.