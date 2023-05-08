Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor evinde MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Bordo-mavililer sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Trabzonspor'da yeni teknik direktör Bjelica üçüncü maçında ilk galibiyetini alırken, bordo-mavili takım ise 5 maç aradan sonra kazandı.
Trabzonspor'da goller 45+1 ve 62. dakikada Umut Bozok'tan geldi.
Ankaragücü'nde ise 10. dakikada Teknik direktör Tolunay Kafkas ve Kitsiou direkt kırmızı kart gördü.
Trabzonspor aldığı galibiyet ile puanını 48'e çıkarırken, Ankaragücü ise 35 puanda kaldı.
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