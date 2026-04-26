Trabzonspor: 79 - Galatasaray MCT Technic: 69 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray MCT Technic'i ağırladı. Müsabakayı bordo-mavililer 79-69 kazandı.
Giriş: 26 Nisan 2026 - 17:40 Güncelleme:
Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında sahasında karşılaştığı Galatasaray MCT Technic'i 79-69 mağlup etti.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 23-19 önde tamamlayan Trabzonspor, ikinci periyotta 18 sayı üreterek devreyi 41-32 önde kapattı. Son periyoda 61-46 önde giren bordo-mavili ekip, son periyotta da 18 sayı üretti ve parkeden 79-69'luk skorla galip ayrıldı.
