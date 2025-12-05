Trabzonspor: 92 - Tofaş: 87 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Tofaş'ı 92-87'lik skorla mağlup etti.
Giriş: 05.12.2025 - 21:10 Güncelleme: 05.12.2025 - 21:10
Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu'nda Tofaş'ı konuk etti.
İlk periyodu 26-19, devreyi ise 46-43 önde kapatan bordo-mavililer, üçüncü çeyreği ise 67-67 eşit tamamladı.
Trabzonspor, son periyottaki etkili oyunuyla sahadan 92-87 galip ayrıldı.
