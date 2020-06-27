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Trabzonspor - Ankaragücü maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor - Ankaragücü maçının canlı anlatımı HTSPOR'da! Bir tarafta şampiyonluk bir tarafta kümede kalma mücadelesi... Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Karadeniz ekibi, kazanarak ilk sıradaki Medipol Başakşehir'in Galatasaray karşısındaki puan kaybını bekleyecek. Süper Lig'de 24 puanla son sırada bulunan Başkent temsilcisi ise İbrahim Üzülmez ile puan peşinde...

trabzonspor ankaragücü maçı

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor... En son ligin 26. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşan bordo-mavililer, 103 gün sonra Medical Park'ta... Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor beraberliği ile liderlik koltuğunu kaybeden Karadeniz ekibi, kazanarak ilk sıradaki Medipol Başakşehir'in Galatasaray karşısındaki puan kaybını bekleyecek.

TRABZONSPOR: 1 - ANKARAGÜCÜ: 0 (3' Sörloth)
(İlk yarı oynanıyor...)

STAT: Medical Park Stadı
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 21.00
YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Sörloth
TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir

ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill
TEKNİK DİREKTÖR: İbrahim Üzülmez

Süper Lig'de 24 puanla son sırada bulunan başkent temsilcisi, yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez'le ilk maçında... Lige verilen aradan sonra Gaziantep FK'yle 1-1 berabere kalan, geçen hafta da lider Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybeden MKE Ankaragücü, kümede kalma umutlarını artırmak için Trabzon'dan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Hafta içi Mustafa Reşit Akçay'yla yollarını ayıran MKE Ankaragücü, teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez'i getirmişti.

10 YILDIR YENEMİYOR

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u 10 yılı aşkın bir süredir mağlup edemiyor. MKE Ankaragücü, rakibi karşısındaki son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da 1-0'lık skorla aldı. Daha sonra oynanan 7 maçın 5'ini Trabzonspor kazanırken, 2'si beraberlikle sonuçlandı.

72. RANDEVU

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 72. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 71 maçta bordo-mavili takımın galibiyetlerde 38-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 114 kez havalandırırken, kalesinde 64 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda da Trabzonspor üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, oynanan 35 maçın 24'ünden galibiyetle ayrılırken 9 maç beraberlikle sona erdi ve 2 karşılaşmayı da Ankaragücü kazandı. Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini, 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0'lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 yenmişti.

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