Böyle bir ortamda bir maçı yorumlamamız görevle ilgili olan bir durum. Futbol bir oyun bunu yıllardır her yazdığımız yazıda belirttik ama bu oyun bizde çok önemli bir olgu olarak düşünülmekte. Önemli olan yaşamdır, önce yaşamı düşünmek daha gerçekçi olur. Böyle bir travmanın yaşandığı bir yerde maçı yorumladığımızda topa daha fazla sahip olan taraf Trabzonspor olmasına rağmen rakibe ilk yarıda kendi kalesinde 2-3 net gol pozisyonu verdi. Rakip alanda topla buluştuğunda ise sezon başından beri bir türlü çözümleyemediği üretkenlikten yoksundu. İkinci yarıda gelen gol, ikinci maç için bir avantaj ama böylesi büyük bir üzüntünün yaşandığı bir ortamda yaşayanlar için çok mu büyük önem taşır, o konuda ne söylenebilir düşünmek bile çok zor. (SABAH)