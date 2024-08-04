Kuruluşunun 57. yılını kutlayan Trabzonspor'da Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nca kutlama programı düzenlendi.

Sütlüce Sahili'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık bin taraftarın yer aldığı organizasyona, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da katıldı.

Alanda kurulan sahne ve çevresinde müzik eşliğinde yöresel oyunlar oynanırken, taraftarlar bayraklar ve meşaleler eşliğinde takımları lehine tezahüratlarda bulundu.

Ardından sahneye gelen Ertuğrul Doğan, burada yaptığı açıklamada transfere ilişkin bilgi verdi.

İsim vermesi durumunda fiyatların arttığını hatırlatan Doğan, "Kulübün çıkarlarını düşünmek zorundayım. Bugüne kadar 9 transfer yaptık, yaklaşık 4-5 transfer daha olacakmış gibi duruyor. Eksiklerimizin farkındayız. Geçen sene hep beraber bizim de hoşnut olmadığımız bir sezon yaşadık. Dolayısıyla çok üzüldük, üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Maliyetler Trabzonspor'a uygun hale geldiği an transferi açıklayacağız. Son aşamadayız, önümüzdeki hafta içinde büyük çoğunluğunu bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

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Trabzonspor'u zirveye oynatma zorunlulukları bulunduğunu aktaran Doğan, "Ben de yaklaşık olarak 25-30 yıl önce sizler gibi taraftardım, buralarda bağırıyordum. Şimdi başkan olarak konuşuyorum. Benim açımdan farklı bir duygu. İnanın sizin aklınızdan ne geçiyorsa benim aklımdan da o geçiyor. Bu takımı zirveye oynatmak zorundayız, bunun için ne lazımsa da yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.