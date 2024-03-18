Ertuğrul Doğan: Hiç kimse taraftarımızı meze etmeye kalkışmasın! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası sessizliğini bozdu. Doğan, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, "Hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü'nü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz." ifadesini kullandı.

Habertürk Giriş: 18.03.2024 - 20:52 Güncelleme: 18.03.2024 - 20:55 facebook

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