Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı son hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Ligin son 4 haftasında aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle zirve yarışını sürdürüp, 4. sıraya yükselen bordo-mavililer, Çaykur Rizespor engelini de kayıpsız geçmek istiyor.
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TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR
STAT: Medical Park Stadı
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Hosseini, Hüseyin, Novak, Kamil Ahmet, Onazi, Yusuf, Vahid, Abdülkadir, Nwakaeme, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Brabec, Saadane, Mehmet, Abdullah, Petrucci, Umar, Boldrin, Samudio, Muric
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
Bordo-mavili takımda Arjantinli oyuncu Jose Sosa ile Senegalli futbolcu Zargo Toure sakatlıkları, Portekizli Joao Pereira ise kart cezası nedeniyle mücadelede forma giyemiyor.
YUSUF YAZICI KAPTAN
Karadeniz ekibinde Sosa ve Pereira'nın yokluğunda genç oyuncu Yusuf Yazıcı, sahaya kaptan olarak çıkıyor. Trabzonspor'da 2015-2016 sezonunda ilk kez A takıma yükselen ve daha sonra A Milli Takım'a kadar yükselen Yusuf Yazıcı, 21 yaşında bordo-mavililerde kaptanlık bandını koluna takacak.
EVİNDE BİR KEZ KAYBETTİ
Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile sahasında yaptığı 17 maçın sadece birini kaybetti. Evinde oynadığı 2 maçtan sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 14 kez galip gelerek, rakibine büyük üstünlük sağladı. Trabzonspor, rakibi karşısındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor, sahasında 41 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. İki takım arasındaki en farklı galibiyeti ise bordo-mavili takım, 2015-2016 sezonunda 6-0’lık sonuçla aldı.
4 MAÇTIR YENİLMİYOR
Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 10 maçın sadece birinde yenildi. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 5 galibiyet 4 beraberlik elde etti. Trabzonspor, son 4 maçta ise yenilmedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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