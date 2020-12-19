Süper Lig'in 13. haftasındaki Karadeniz derbisinde Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Medical Park

SAAT: 16:00

HAKEM: Ali Şansalan

YAYIN: BeIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdülkadir Parmak, Baker, Flavio, Djaniny, Nwakaeme, Ekuban

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Melnjak, Michalak, Emir Dilaver, Onur Bulut, Doğan Erdoğan, Meriah, Donsah, Fernando Boldrin, Skoda

TEKNİK DİREKTÖR:StjepanTomas

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası´na ilk maçında veda eden ve ligde de son iki maçından beraberlikle ayrılan bordo mavililer, Çaykur Rizespor´u mağlup ederek kötü gidişata son vermek istiyor. Ligde Göztepe'yi, kupada Eskişehir'i mağlup eden Çaykur Rizespor ise çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

39. RANDEVU

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Trabzon'da oynanacak maçla ligde 39. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 38 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 81 gole, Çaykur Rizespor 31 golle karşılık verebildi.

SAHASINDA TEK YENİLGİ

Trabzonspor, lig tarihinde Çaykur Rizespor karşısında özellikle sahasında başarılı sonuçlar alırken tek yenilgi yaşadı. Bordo-mavililer, rakibiyle sahasında oynadığı 19 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Rakibi karşısında kendi evindeki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavili takım, daha sonraki 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.