Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Ligde bir maçı eksik 45 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup edip zirve yolunda yara almak istemiyor.
TRABZONSPOR: 0 - ÇAYKUR RİZESPOR: 0
(İlk yarı oynanıyor)
STAT: Medical Park Stadı
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 17.00
YAYIN: beIN Sports 1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Ekuban, Sörloth
YEDEKLER: Erce, Atakan, Serkan, Abdurrahim, Messias, Doğan, Abdülkadir Parmak, Bilal, Nwakaeme,Abdülkadir Ömür
TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan, Yan Sasse, Umar, Boldrin, Skoda
YEDEKLER: Zafer, Orhan, Burak, Alberk, Abarhoun, Abdullah, Tunay, Garmash, Oğulcan, Samudio
TEKNİKDİREKTÖR: İsmail Kartal
38. RANDEVU
İki takım arasında geride kalan 37 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 76 gole, Çaykur Rizespor 29 golle karşılık verebildi.
EVİNDE TEK YENİLGİ
Trabzonspor, lig tarihinde Çaykur Rizespor karşısında özellikle sahasında başarılı sonuçlar alırken tek yenilgi yaşadı. Bordo-mavililer, rakibiyle sahasında oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Rakibi karşısında kendi evindeki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavili takım, daha sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
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