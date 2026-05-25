        Trabzonspor'da 440 günlük yeniden doğuş!

        Trabzonspor'da 440 günlük yeniden doğuş!

        Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki 440 günlük süreçte büyük bir dönüşüm yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 15:46 Güncelleme:
        Trabzonspor'da 440 günlük yeniden doğuş!

        2024-2025 sezonunun 27. haftasında ligde 11. sıradayken teknik direktörlük görevine Fatih Tekke’nin getirilmesiyle çıkışa geçen Trabzonspor, yaklaşık 440 günlük süreçte büyük bir değişim gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, sezonu hem Türkiye Kupası şampiyonluğu hem de Süper Lig üçüncülüğü ile tamamladı.

        2024-2025 sezonunda Hatayspor yenilgisi sonrası 32 puanla 11. sırada bulunan Trabzonspor, Şenol Güneş’in yerine göreve gelen Fatih Tekke yönetiminde kısa sürede toparlandı. Bu sezon 34 haftada 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 69 puan toplayarak 3. sırada ligi tamamlayan Karadeniz ekibi, uzun süre şampiyonluk yarışının da içinde yer aldı.

        FATİH TEKKE İLE 2.02 PUAN ORTALAMASI

        Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçları olmak üzere 440 günlük sürede toplam 57 maça çıktı. Söz konusu müsabakalarda 34 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde eden Tekke; bu performansıyla kulüpte son yıllarda görev alan teknik adamlar arasında en yüksek puan ortalamasını yakalayan isim oldu. Karadeniz ekibi, bu maçlarda rakip filelere 107 gol bırakırken kalesinde ise 69 gol gördü.

        ŞAMPİYONLUK SEZONU SONRASI EN İYİ DÖNEM

        Bordo-mavililer, 2021-2022 şampiyonluk sezonunun ardından en iyi dönemini geçirdi. En yüksek puanına bu yıl ulaşarak ligi 69 puanla tamamlayan Trabzonspor, böylece son dört sezonun en istikrarlı dönemine imza attı.

        440 GÜNLÜK SÜREÇTE ZİRVE VE KUPA SEVİNCİ

        Fatih Tekke’nin 11 Mart 2025’te göreve gelmesinin ardından geçen yaklaşık 14 aylık (440 gün) süreçte Trabzonspor, Türkiye Kupası’nı müzesine götürerek önemli bir başarıya ulaştı. Bordo-mavililer, finalde Konyaspor’u 2-1 mağlup ederek 5 sezonluk kupa hasretine son verdi ve Süper Lig’de de zirve yarışının içinde kalmayı başardı.

        Trabzonspor, en son 2019-2020 sezonunda kazandığı Türkiye Kupası’nı yeniden kaldırma başarısı göstererek tarihindeki 10. kupa zaferini elde etti. Fatih Tekke ise hem oyuncu hem de teknik direktör olarak kulüple yaşadığı başarı hikayelerine bir yenisini daha eklemiş oldu.

