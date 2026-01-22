Habertürk
        Haberler Spor Transfer Trabzonspor'da Arseniy Batagov'a Ada'dan dev teklif! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor'da Arseniy Batagov'a Ada'dan dev teklif!

        Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da, Arseniy Batagov'a İngiltere Premier Lig'den teklif geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 22:37 Güncelleme: 22.01.2026 - 22:37
        1

        Ara transferde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov'a dev bir teklif geldi.

        2

        BOURNEMOUTH TALİP OLDU

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, bordo-mavililer 23 yaşındaki defans oyuncusu için teklifini yaptı.

        3

        TEKLİF 4+20 MİLYON EURO!

        İngiliz temsilcisinin 4 milyon Euro kiralama ve sezon sonunda 20 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

        4

        İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve kararın kısa süre içerisinde verileceği öğrenildi.

        5

        Trabzonspor, Batagov'u 2024 yazında 1.83 milyon Euro'ya transfer etmişti.

        6

        Genç defans oyuncusu bu sezon 21 maçta 1.845 dakika süre aldı ve 1 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

        7
