Trabzonspor'da, 30 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan ve mevcut başkan Ertuğrul Doğan’ın tek aday olarak gireceği 78’inci seçimli olağan genel kurul öncesi yeni yönetim kurulu listesi netleşti. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında yeni yönetim listesine ilişkin bilgi verdi. Ören ayrıca son günlerde yaşanan gelişmeler üzerine, kulübün üyelik sistemine dair süreç ve gelişmeleri de kamuoyuyla paylaşma gereği doğduğunu ifade ederek açıklamalarda bulundu.

ERTUĞRUL DOĞAN’IN YENİ LİSTESİ

Başkan Ertuğrul Doğan’ın tek listeyle gireceği seçimlerde yeni yönetim kurulu şu şekilde oluştu:

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“Ertuğrul Doğan, Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu”

DİĞER KURULLAR

Trabzonspor’da diğer kurullarda aday olan isimler ve listeleri ise şu şekilde açıklandı:

Denetim Kurulu Sarı Liste Başkan Adayı İsmet Keskin.

Denetim kurulu: Ünal Özcan Özmenoğlu, Muhammet Zeki Paşaoğlu, Murat Başar Karaosmanoğlu, Atakan Al.

Disiplin Kurulu Kırmızı liste başkan Adayı Av. Haluk Raci Gençosmanoğlu.

Disiplin Kurulu asıl aday listesi: Av. Osman Cora, Av. Sabri Murat Cavga, Av. Aydın Okuyan, Av. Mustafa Çağrı Yayla.