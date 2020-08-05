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Trabzonspor'da başkan yardımcısı istifa etti!

Trabzonspor'da başkan yardımcılığı görevini yürüten Önder Bülbüloğlu istifa ettiğini duyurdu

Trabzonspor

Trabzonspor'da başkan yardımcılığı görevini yürüten Önder Bülbüloğlu, başkan yardımcılığı görevinden ve bağlı kuruluşlardaki tüm görev ile sorumluluklarımdan istifa ettiğini duyurdu.

Bülbüloğlu yaptığı açıklamada bu kararı daha önce aldığını ancak lig ve kupada verilen mücadele nedeniyle beklediğini belirterek, şu ifadelere yer verdi: "Değerli Yönetim Kurulu, 02.12.2018 tarihinde seçilmiş olduğum Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeliğinden, Başkan Yardımcılığı görevimden ve bağlı kuruluşlardaki tüm görev ve sorumluluklarımdan istifa ettiğimi bildiririm. Bu kararım aslında çok daha önce alınmış bir karar olmakla birlikte, kulübümüzün şampiyonluk ve kupa mücadelesinde, birlik ve beraberlik görüntümüze bir zarar vermemek adına bugüne kadar tarafımca bekletildiğini belirtmek isterim. Bu mahvilde gereğinin yapılmasını rica ederim."

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